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Avcılar'da silahlı kişi mağaza bastı polis alarma geçti

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Avcılar'da bir mağazaya giren silahlı kişi, polisi alarma geçirdi. Silah zoruyla içeridekileri dışarı çıkaran şahıs, elindeki benzin şişesini dökerek yakma tehdidinde bulundu.

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Avcılar Merkez Mahallesi Harmanyeri Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılmasına karşı çıkan zemin kattaki dükkanın kiracısı Recep Bilgiş pompalı tüfekle etrafa ateş etti.

Bilgiş elindeki pompalı tüfekle tekrar dükkanına girerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

İkna çalışmaları devam ediyor
Olay yerine müzakereci polisler ve özel harekat polisleri de sevk edildi. Müzakereci polisler şüpheliyi ikna etmek için çalışma başlattı. Bilgiç bir saat süren çalışmaların ardından ikna edildi. Gözaltına alındı.

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