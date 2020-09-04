Ertuğrul Taşkıran Kasımpaşa'da
Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Konyaspor forması giyen Ertuğrul Taşkıran ile sözleşme imzaladı.Abone ol
Konyaspor ile yollarını ayıran kaleci Ertuğrul Taşkıran, Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı.
Taşkıran sağlık kontrollerinin ardından Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.
Transfer 🤝📝— KASIMPAŞA (@kasimpasa) September 4, 2020
Geçtiğimiz sezon Konyaspor formasını giyen Ertuğrul Taşkıran Kasımpaşamızda!
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