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Ertuğrul Taşkıran Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Konyaspor forması giyen Ertuğrul Taşkıran ile sözleşme imzaladı.

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Konyaspor ile yollarını ayıran kaleci Ertuğrul Taşkıran, Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı.

Taşkıran sağlık kontrollerinin ardından Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

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