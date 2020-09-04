BIST 1.088
DOLAR 7,45
EURO 8,79
ALTIN 460,32
HABER /  EĞİTİM

Ziya Selçuk'tan rehber öğretmenlere destek çağrısı

Demirören Haber Ajansı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, rehber öğretmen-psikolojik danışmanlara seslenerek, "'Okulları birlikte, güvenle açacağız' diyoruz. İnanın burada sizlerin duruşu gerçekten de çok önemli. Biliyoruz ki bu süreci daha sağlıklı atlatabilmemiz için sizlerin desteğine de çok ihtiyacımız var" dedi.

Abone ol

Bakan Selçuk, 'Türkiye Zümresi' toplantıları kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan rehber öğretmen-psikolojik danışmanlar ile buluştu.

Öğretmenlerin çocuklarıyla birlikte katıldığı telekonferansta konuşan Bakan Selçuk, rehber öğretmenlerin çocukların sosyal ve duygusal yönden desteklenmesindeki rolüne dikkat çekti.

''Sizlere çok iş düşüyor''
Bakan Selçuk, "Sizler sayesinde okullar sadece akademik notların konuşulduğu yerler olmaktan çıkıp, çocuklarımızın her yönden gelişiminin dikkate alındığı kurumlar haline geliyor. Hepiniz salgın döneminde büyük emek verdiniz, çocuklarımıza ulaştınız, öğrencilerimizi yalnız bırakmadınız, ben bundan dolayı da sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte herkes anladı ki sizlere, rehber öğretmen-psikolojik danışmanlara, ailelerin ve çocukların duygusal durumu anlamında çok işler düşüyor" dedi.

''Desteğinize ihtiyaç var''
Bakan Selçuk, koronavirüs salgını sürecinde çocuklara ve ailelerine destek olmak amacıyla diğer öğretmenlerle birlikte rehber öğretmen-psikolojik danışmanların da büyük bir fedakârlık örneği sergilediklerini vurgulayarak, "Bundan sonra da bu işleri çok isteyerek, yüreğinizi ortaya koyarak, bütün kalbinizle yapacağınızdan eminim. 'Okulları birlikte, güvenle açacağız' diyoruz. İnanın burada sizlerin duruşu gerçekten de çok önemli. Okulların açılması sürecinde, ailelerimizi duygusal yönden destekleyip onları güçlendirmeniz yine bu anlamda çocuklarımıza ulaşmanız, öğretmen arkadaşlarımıza destek olmanız yönündeki çabalarınız tüm eğitim ailemize, ülkemize güç verecektir. Biliyoruz ki bu süreci daha sağlıklı atlatabilmemiz için sizlerin desteğine de çok ihtiyacımız var. Ben şimdiden, göstereceğiniz her türlü çaba için teşekkür ediyorum, sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara'da kritik görüşme! Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul etti
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de 5 ismin biletini kesti
İnce 'Memleket Hareketi'ne start verdi! Finansörü kim? sorusuna olay yanıt
Kayseri'de koronavirüs tedavisi gören 80 yaşındaki kadın 72 saatte 5 düğüne gitti
NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Anlaşma sağlanamadı
DSÖ'den korkutan aşı açıklaması! 2021'in ortasına kadar koronavirüs aşısı beklemiyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
Bolu'da nikah merasimleri 1 saati aşmayacak
Kayseri'de 22 yaşında otel odasında asılı bulundu
Bursa'da kanalizasyona düşen çeyrek altınlar için yolu kazdılar
TBF lige başvuru tarihini uzattı
Ertuğrul Taşkıran Kasımpaşa'da
Site karantinasına neden olan kadın 2 günde 17 kişiye temas etmiş
Yorumlar 1 yorum