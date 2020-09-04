Kayseri'de 22 yaşında otel odasında asılı bulundu
KAYSERİ'de 2 gün önce giriş yaptığı otel odasından dışarı çıkmayan Emre E., (22), tavana iple asılı cansız halde bulundu.Abone ol
Merkez Kocasinan ilçesindeki otele 2 gün önce giriş yapan Emre E.'nin uzun süre dışarı çıkmaması üzerine çalışanlar, şüphelendi. Odaya giren otel çalışanları, Emre E.'yi tavana iple asılı halde buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Emre E.'nin cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, gencin ölümüyle ilgili inceleme başlattı.
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