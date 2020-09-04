ATV Müge Anlı canlıda eşinin öz yeğeniyle ilişkisini bilen Ayşe Avcı şok etti

Ayşe Avcı, kocasının kendisinin yeğeni Sacide ile aldattığını bildiğini itiraf ederken şunları söyledi:

“Karı- Erkek eşittir ama bayan kendini daha çok korumalı. Erkekte namus ama bayan daha namus. Erkek yapınca namuslu bayan yapınca namussuz olarak gördük biz. Erkek pişman oldu ama bayan gelip de teyze ben sana bu hatayı yaptım çok pişmanım demedi.