ATV Müge Anlı canlıda eşinin öz yeğeniyle ilişkisini bilen Ayşe Avcı şok etti
ATV Müge Anlı Tatlı Sert canlı yayınında Ayşe Avcı'dan gelen itiraf herkesi şoka soktu. Kocasının yeğeniyle ilişkisini yadırgamayan Ayşe Avcı, ağzından kaçırdığı bir cümleyle de fena yakalandı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 92 yaşındaki Gülsüm Çınar olayında herkesi dehşete düşüren kirli sırlar ifşa oldu. Olayda parmağı olduğu düşünülen Gülsüm Çınar'ın damadı Mustafa Avcı'nın, karısının öz yeğeniyle cinsel ilişki yaşadığı ortaya çıktı. İzleyen herkesi şoke eden ise Mustafa Avcı'nın karısı Ayşe Avcı'nın söyledikleri oldu.
Ayşe Avcı, kocasının kendisinin yeğeni Sacide ile aldattığını bildiğini itiraf ederken şunları söyledi:
“Karı- Erkek eşittir ama bayan kendini daha çok korumalı. Erkekte namus ama bayan daha namus. Erkek yapınca namuslu bayan yapınca namussuz olarak gördük biz. Erkek pişman oldu ama bayan gelip de teyze ben sana bu hatayı yaptım çok pişmanım demedi.
*Annesiyle beraber ‘hayır ben böyle yapmadım. Hayır ben böyle yapmadım’ dedi. Erkek seni zorla alıp da bir odaya koyabilir mi? git jandarmaya ver. Erkek bayanı zorla tutamaz ama bayan erkeği şey yapamaz. Sen git jandarmaya şikayet et Mustafa Avcı beni rahatsız ediyor de...
(Not : Fotoğraftaki yeğen Sacide Şeker)
Durum karşısında şok olan Müge Anlı, “Şimdi benim buna söyleyecek çok şeyim var da. Söylememe gerek var mı?” diye duruma tepki gösterirken Mustafa Avcı ise kendisinin “Bir erkek hata yapabilir ama kadın hata yapamaz. Biz öyle gördük” sözleriyle savundu.