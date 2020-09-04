Antalya'da 'tek teker' şovunun sorumlusuna para cezası

ANTALYA'da geçtiğimiz günlerde gündeme gelen tek teker üzerinde tehlikeli yolculuğun sorumlusuna ulaşıldı. Polis ekipleri başlattığı çalışmada şahsın ehliyeti olmayan Ş.A. olduğunu tespit etti. Hakkında işlem başlatılan kişiye 2 bin 869 TL cezai işlem uygulandı.

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Kentte ep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere göre, motosiklet sürücüsü, tek teker üzerinde seyir halindeyken arkasında oturan kız ise geri doğru giderek demirlerden destek aldı. Genç kız, bu sırada kendilerini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen kişiye poz verdi. Sürücü ise tek tekerde kullandığı motosiklette, sol ayağını kaldırarak, bir süre yola devam etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler, motosikletteki yaşı küçük 2 kişiye tepki gösterdi. Görüntülerin basında da yer almasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, sürücünün, Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Dumanlar Mahallesi’nde oturan Ş.A. olduğunu belirledi. Polisin incelemesinde, Ş.A.'nın, sürücü belgesinin olmadığı da saptandı.

Çeşitli cezalardan 2 bin 869 TL işlem uygulandı

Trafik polisleri, Ş.A.'ya 'sürücü belgesiz araç kullanmak', 'trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak', 'koruyucu başlık takmamak' ve 'Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek'ten toplam 2 bin 869 TL ceza kesti.