İkbal Gürpınar babasının koronavirüs olduğunu duyurmuştu bir haftada vefat etti
Bir hafta önce babasının koronavirüse yakalandığını duyuran İkbal Gürpınar, acı haberi sosyal medya hesabı Instagram'dan verdi.
Kanal 7 ve TRT ekranlarında uzun yıllar program yapan İkbal Gürpınar, sosyal medya hesabı Instagram'dan babası Murtaza Dönmez'ın geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığını duyurdu.
İkbal Gürpınar, babasının koronavirüse yakalandığını şu sözlerle duyurdu:
''Babam da #covid19 kapmış maalesef ben yokken. Geldiğimden beri hem annem hem de babamla ilgilendiğimden paylaşım yapamıyorum kusura bakmayın. Bu süreci kolayca atlatabilmesi için dua buyurun lütfen.''
Gürpınar, bugün yaptığı paylaşımda babasının virüse yenik düştüğünü söyledi. Instagram hesabından acı haberi vererek "Babamızı Murtaza Dönmez'i maalesef kaybettik. Emanetini bıraktı, gitti. İnnalillah ve inna ileyhi raciun... Mekanı Cennet olsun, Rabbim taksiratını affetsin. Hastalara şifa versin... Ne olur dikkat edin. Bu hastalığın şakası yok" dedi.
İkbal Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez saat 14.00'da Kırıkkale Bahşılı merkez Hüseyin Onbaşı Camii'nden salgın sebebiyle az sayıda katılımcıyla son yolculuğuna uğurlanacak.