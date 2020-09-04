İkbal Gürpınar babasının koronavirüs olduğunu duyurmuştu bir haftada vefat etti

İkbal Gürpınar, babasının koronavirüse yakalandığını şu sözlerle duyurdu:

''Babam da #covid19 kapmış maalesef ben yokken. Geldiğimden beri hem annem hem de babamla ilgilendiğimden paylaşım yapamıyorum kusura bakmayın. Bu süreci kolayca atlatabilmesi için dua buyurun lütfen.''