Luis Suarez'in yeni adresi Juventus oluyor

Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan Luis Suarez'in Juventus'a 'evet' dediği iddia edildi.

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Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan Luis Suarez, Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olabilir. Juventus, Uruguaylı golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

Adı daha önce eski kulübü Ajax'la da anılan Luis Suarez için İtalyan basını, Juventus'un devrede olduğunu ve Uruguaylı yıldızın Torino'ya gelebileceğini yazmıştı.

BBC'nin haberine göre Luis Suarez, Juventus'a transfer olmayı kabul etti. Barcelona'daki sözleşmesi devam eden 33 yaşındaki forvet Katalan kulübünden bedelsiz ya da cüzi bir ücretle ayrılması durumunda kısa süre içinde Juventus'a katılacak.

Yeniden kadro yapılanmasına gitmeyi hedefleyen Barcelona, Luis Suarez'in de içinde bulunduğu birçok isimle yollarını ayırmayı düşünüyor.

Barcelona'da 6 sezon geçiren Luis Suarez, 2014 yazında Liverpool'dan 81 milyon euro'luk bonservisle transfer edilmişti.