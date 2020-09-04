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23 yaşındaki İTÜ mezunu Halit Ayar davasında karar çıktı

İSTANBUL Taksim'in ünlü caddesi İstiklal'de İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesi davasında her iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

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Cinayete kurban giden Halit Ayar, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Türkiye'nin önemli üniversitelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliğini kazanmıştı. Bu yıl İTÜ'den yüksek onur derecesiyle mezun olan Halit, aynı zamanda çift anadal programı ile elektronik haberleşme bölümünden de mezun olmuştu.

Spor yapan, resim çizen ve ud çalan genç Halit, yaklaşık 13 yıldır da ENKA Spor Kulübü'nün de yüzücüsüydü. Yüzme sporuyla yakından ilgilenen Halit, kardeşi Melike ile kıtalararası yüzme yarışına katılarak İstanbul Boğazını da geçmişti.

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