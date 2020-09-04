Twitter'da Hz Muhammed'e hakaret eden Elif Mersin Bursa'da gözaltına alındı

Elif Mersin'in Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımları sosyal medyada hızla yayıldı. Konuyla ilgili harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, Elif Mersin'i Bursa'da gözaltına alındı. Ancak şahıs gözaltına alınmasının hemen ardından serbest bırakıldı.

Abone ol

Bursa'da yaşadığı öğrenilen ve "tcbelensay" ismiyle sosyal medyada paylaşımlar yapan Elif Mersin, İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımlar yaptı.

Elif Mersin'nin yaptığı provokatif paylaşımlar bir süre sonra yayılarak gündeme gelmesiyle tepkiler çığ gibi büyüdü.

Kullanıcılar tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne şikayet edilen Elif Mersin, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hesabı başkası kullanıyor iddiası

Elif Mersin, gözaltına alındıktan sonra sorgusunda, hesabı kendisinin açtığını daha sonra kimlik bilgilerini bilmediği Y. B. isimli bir şahsa verdiğini söyledi. Bu ifade sonrasında Elif Mersin serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edildi

Şahıs salıverilmesinin ardından yapılan itirazla tekrar gözaltına alınarak, dijital aletlerine el konularak adliyeye sevk edildi.

Konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geniş bir açıklama yapıldı.

Dijital ürünlerine el konuldu

Müdürlükten yapılan açıklamada "Sosyal medya platformları üzerinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan sanal devriye faaliyetleri sırasında;

Dini değerleri alenen aşağılayan "tcbelensay" rumuzlu hesabın kullanıcısı olduğu değerlendirilen E. M. isimli şahıs 03.09.2020 tarihinde ikamet ettiği Bursa ili Gemlik ilçesinde gözaltına alınmış alınan ifadesinde "hesabı kendisinin açtığını sonrasında açık kimlik bilgilerini bilmediği Y. B. isimli şahsa kullanması için verdiğini” beyan etmiş daha sonra C.Savcısının talimatı ile salıverilmiştir.

Yapılan itiraz üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından E. M. için tekrar gözaltı ve şahsa ait dijital materyallerine el koyulması talimatı verilmiş, şahıs gözaltına alınarak mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiştir.'