Fransa lideri Macron'un ötanazi talebini reddettiği hasta, ölümünü canlı yayınlayacak

FRANSA'da amansız bir hastalığa yakalanan Alain Cocq(57), Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan ötanazi talebinde bulundu. Talebi reddedilen Cocq, bir haftadan daha az bir süre yaşayacağına inandığı gerekçesiyle karar aldı. Cocq'un, ülkede kendisi gibi ölmesine izin verilmeyen diğer hastalara dikkat çekmek için ölümünü canlı yayınlayacağı öne sürüldü.

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Fransa'da uzun zamandır tartışma konusu olan ötanazi ya da 'dayanılmaz ağrılara sahip olan ve iyileşme umudu bulunmayan' kişilerin yaşamını sonlandırma uygulamasına bir yenisi eklendi. Tedavisi olmayan bir hastalıkla mücadele etmek zorunda kalan Alain Cocq, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ötanazi talebini reddetmesinin ardından bir daha yemek, içecek ve ilaç almayacağını açıkladı.

Nadir olarak görülen ve damar duvarlarının birbirine yapışmasına neden olan bir hastalıktan muzdarip olan Cocq, bir haftadan daha az bir süre yaşayacağını inandığını, yarından itibaren ölümünü Facebook'ta canlı olarak yayınlayacağını söyledi. Cocq, mücadelesinin hatırlanacağını ve 'uzun vadede' yasaların değişimine yol açacağını umduğunu söyledi.

Macron 'yasalar izin vermiyor' demişti: 57 yaşındaki Cocq, sözde huzur içinde ölmesini sağlayacak maddeyi alabilmek için Macron'a yazmıştı, ancak cumhurbaşkanı, Fransa yasalarının ötanaziye izin vermediğini anlatan bir mektup yazarak, hastanın bu talebini geri çevirmişti.

Kendi ağır durumunu ölümcül hastalığa yakalanmış ancak kendi istekleri doğrultusunda ölmelerine izin verilmeyen hastaların duruma dikkat çekmek için kullanan Cocq, Macron’un yanıtını Facebook sayfasında paylaştı.

Macron, iddiaya göre yanıtında şu ifadeleri kullandı:

"Yasaların üstünde olmadığım için talebinizi yerine getiremiyorum. Hiç kimseden yasalarımızın dışına çıkmasını isteyemem...Sizin isteğiniz, şu an ülkemizde izin verilmeyen ölmek için aktif yardım almak. Tüm duygularıma eyleminize saygı duyuyorum. Tüm kişisel desteğim ve derin saygımla"

Ötanazi nedir?

Yaşamından umut kesilen, öleceği kesinlikle bilinen bir hastanın, acısını bir an önce dindirmek amacıyla ve hastanın isteği üzerine, yaşamına bir hekimce son verilmesi biçiminde gerçekleşen ölüm.