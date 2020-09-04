Messi'nin babasından La Liga yönetimine mektup

Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, La Liga yönetimine gönderdiği mektupta Arjantinli yıldızın sözleşmesindeki 700 milyon euro'luk çıkış maddesinin geçerli olmadığını savundu.

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Lionel Messi'nin Barcelona'da kalıp kalmayacağı tartışmalarına yeni bir boyut eklendi.

Marca gazetesi, oyuncunun menajerliğini yapan babası Jorge Messi'nin Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ile görüşmesinden sonra Arjantinli yıldızın takımda kalma ihtimalinin arttığını öne sürerken Jorge Messi'nin La Liga yönetimine gönderdiği mektup ortaya çıktı.

4 Eylül tarihli mektupta Jorge Messi, Lionel Messi'nin sözleşmesindeki 700 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin geçerli olmadığını, mücbir nedenlerden dolayı sözleşmedeki bu maddenin geçersiz olduğunu savundu.

Lionel Messi'nin serbest kalma bedeli ne kadar?

Lionel Messi'nin Barcelona ile yaptığı son sözleşmedeki serbest kalma bedeli 700 milyon euro. Ancak anlaşmaya göre Arjantinli oyuncu bu yaz istemesi durumunda takımdan bedelsiz ayrılma hakkına sahipti. Lionel Messi cephesi bu opsiyonu kullanmak isterken Barcelona yönetimi ise sözleşmeye göre opsiyonun zaman aşımına uğradığını ve Temmuz ayında opsiyonun iptal olduğunu savunuyor.