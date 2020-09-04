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Ekrem İmamoğlu'ndan, Binali Yıldırım'a geçmiş olsun telefonu

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs testi pozitif çıkan Binali Yıldırım'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi ilçesinde bulunan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

İmamoğlu, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İmamoğlu, piknik yapan bir grup vatandaşın yanına giderek kısa süre sohbet etti. Gezi sırasında açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs testi pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile olan telefon görüşmesini anlattı.

''Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik''
İmamoğlu, "Dün haberi alır almaz kendilerini aradım. Hem ben hem de eşim, kendilerine ve hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Allah şifa versin dedik. O da 'Bir an önce hepimiz bu süreçten kurtuluruz' diye temennilerde bulundu. Hem ülkemize hem dünyaya ve insanlığa sağlık diledik beraberce. Allah şifa versin.

''Evinde ve İstanbul'da tedavisine devam edecek''
Sesi çok iyi geliyordu. Yanılmıyorsam bugün İstanbul'a geleceğini söylemişti. Evinde ve İstanbul'da tedavisine devam edeceğini belirtmişti. Allah şifa versin. İnşallah kendisine ve ailesine şifa diliyorum. Bütün hastalarımıza şifa diliyorum. Korunmak önemli." dedi.  

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