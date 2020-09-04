İstanbul'da Lamborghini ile karpuz satan kişi bakın kim çıktı
BEYOĞLU'nda 5 milyonluk Lamborghini araçla karpuz satan kişinin kim olduğu belli oldu. Merak konusu olayın perde arkasını şahıs ifadesinde anlattı.
Beyoğlu'nda dün yol kenarına çekilen lüks otomobilin ön bagajında sergilenen karpuzların tanesi 5 liradan satıldı. Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan araç sahibi kişi, sattığı karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaşmıştı. Şahıs herkesin dikkatini çekmeyi başarırken 'neden böyle bir şey yaptı' sorusu yanıt buldu.
İran vatandaşı olduğu öğrenildi : Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde lüks otomobilini yol kenarına çekip bu duruma imza atan kişinin kim olduğu belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün İran vatandaşı Seyed Yashar Tavakolian olduğunu tespit etti.
Ülkesinde sosyal medya fenomeniymiş...
Sürücü emniyetteki ifadesinde, İran'da sosyal medya fenomeni olduğunu ve olayı video çekmek daha sonra da bunu sosyal medyada paylaşmak amaçlı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
Türkiye'de reklam ve pazarlama işleriyle ilgilendiğini söyledi
Lüks otomobille karpuz satan Seyed Yashar Tavakolian'a gazeteciler ulaştı. 3 yıldır İstanbul'da yaşadığını söyleyen Tavakolian, İran'da İran'da rap müzik yapımcılığı ile Türkiye'de reklam ve pazarlama işleriyle ilgilendiğini belirtti.