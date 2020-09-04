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Bolu'da 87 yaşındaki kadına tecavüz etti! Aranırken dag evinde ölü bulundu

BOLU'nun Gerede ilçesinde,  doğa fotoğrafçısı Menderes A. (38), 87 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulundu. Hakkında yakalama kararı çıkınca ortadan kaybolan Menderes A., yaylada metruk bir binada ölü bulundu.

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Gerede ilçesine bağlı Havullu Yaylası'nda bir vatandaş, dün hayvan otlatmak için gittiği yayladaki metruk evde erkek cesedi ile karşılaştı. İhbar üzerine yaylaya gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin üzerinden doğa fotoğrafçısı Menderes A.'ya ait ehliyet buldu.

Yapılan çalışmalarda cesedin Menderes A.'ya ait olduğunu belirlendi. Yaklaşık 1 ay önce öldüğü tahmin edilen A.'nın, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ambulansla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Cinsel saldırı suçundan aranıyordu

23 Haziran'da Gerede ilçesi Çoğullu köyünde 87 yaşındaki S.G. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Menderes A. hakkında, 2 Temmuz günü yakalama kararı çıkarıldı. A.'nın olayın ardından kayıplara karıştığı belirtildi.

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