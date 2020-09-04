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Galatasaray'da Fatih Terim'in ekibi belli oldu

Galatasaray'dan 'Futbol A Takımı teknik ve idari ekibi' hakkında açıklama geldi.

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Galatasaray Kulübü'nden futbol şubesinin teknik ve idari kadrosundaki yeni görevlendirmelerle ilgili açıklama yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü Futbol Şubesi'nde 2020-2021 sezonu öncesi takımımız hazırlıklarını sürdürürken yeni başarılara imza atacak teknik ve idari kadromuz da güçleniyor.

1 Eylül 2020 Salı günü itibarı ile,

- İki yıldır A Takım'da antrenör olarak görev yapan Necati Ateş, A takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak teknik ekibe,

- Üç sezon Galatasaray forması giyen Albert Riera, A Takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak teknik ekibe,

- Uzun yıllar takımımızın kaptanlığını yapan Selçuk İnan, A Takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak teknik ekibe,

- Uzun yıllar takım kaptanlığımızı yapan Hakan Balta, yurt dışında aldığı eğitimlerle idari direktör yardımcısı olarak idari ekibe,

dahil olarak Galatasaray'a hizmet vermeye devam edecektir. Aralık 2017'den bu yana yardımcı antrenörlük görevlerini sürdüren Levent Şahin ve Ümit Davala yeni sezonda da teknik ekibimizde yer alacaktır."

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