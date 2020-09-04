İtiraf etti! 1.5 yaşındaki öz kızını jiletle kesip vücuduna çamaşır suyu enjekte etti

AVCILAR'da 1,5 yaşındaki öz kızı Eylül Mira’nın vücudunun farklı yerlerini jiletle kesip çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte ettiği iddiasıyla yargılanan sanık Ezgi Korucu’nun (28) davasında baba Eray Korucu sanığın cezaevinden mektuplar göndererek suçunu itiraf ettiğini öne sürdü.

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Avcılar'dan gelen haber kan dondurdu. 1.5 yaşındaki kızına işkence yapan gözü dönmüş annenin suçunu itiraf ettiği iddia edildi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ezgi Korucu, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile tarafların avukatları katıldı. Duruşma salonunda müşteki olarak baba Eray Korucu da yer aldı. Mahkeme Başkanı Mehmet Faik Saban, mahkemenin Adli Tıp Kurumu’ndan istediği raporun henüz mahkemeye ulaşmadığını söyledi.

"Çocuğum şu anda elini kullanamıyor"

Duruşmada konuşan baba Eray Korucu, “Sanık, cezaevinden annesine mektup göndermiş. Bu mektuplarda suçunu itiraf ederek, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söylemiş. Çocuğum şu anda elini kullanamıyor. Ben sanıktan boşandım, şikayetçiyim.” İfadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesini istedi. Söz alan sanık avukatı da müvekkilinin 20 aydır tutuklu olduğunu, 9 aydır rapor alınamadığını ve tutuklulukta geçen sürenin dikkate alınarak sanığın tahliye edilmesini talep etti. Tutuklu sanık Ezgi Korucu da “Tahliyemi istiyorum” dedi.

Tutukluluk hali devam etti

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu’na yazı yazılarak sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığıyla ilgili rapor alınmasına ve gelmeyen raporların beklenmesine hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.





