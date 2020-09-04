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Lazio cephesinden Vedat Muriç açıklaması

Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Vedat Muriqi için pazarlıkların sürdüğünü ifade etti.

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İtalya Serie A ekiplerinden Lazio teknik direktörü Simone Inzaghi, adı uzun süredir Roma ekibiyle anılan Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç hakkında ilk kez konuştu.

Hazırlık kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 44 yaşındaki teknik adam "Muriç ve Fares'le ilgileniyoruz. Bununla birlikte ikisiyle de alakalı devam eden görüşmelerimiz var. Diğer takımların da ilgisi var, biz de buna hazırlıklı olacağız." ifadelerini kullandı.

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