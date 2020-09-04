BIST 1.086
DOLAR 7,45
EURO 8,80
ALTIN 461,21
HABER /  GÜNCEL

Muğla'da yürüyüşe çıktığı ormanda kaybolan Şevkinaz Zençili aranıyor

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde yürüyüşe çıktığı ormanda kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı. Muğla Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında iz takip köpek timlerinden de yararlanılıyor.

Abone ol

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yürüyüşe çıktığı ormanda kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı.

Yemişendere Mahallesi'nde dün yürüyüşe çıktığı ormanlık alandan geri dönmeyen 56 yaşındaki Şevkinaz Zençili'den haber alamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi.

Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekiplerinin bölgede yürüttüğü arama çalışmasında bir bulguya rastlanılmadı.

Muğla Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında iz takip köpek timlerinden de yararlanılıyor. Arama çalışmalarına "drone" ile havadan destek veriliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den çağrı: Negatif reel faiz politikasına son verilmeli
Bolu'da 87 yaşındaki kadına tecavüz etti! Aranırken dag evinde ölü bulundu
Ankara'da sosyal medyadaki Covid-19 iddiası 300 esnafı mağdur etti
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan Devlet Bahçeli'ye 'idam cezası' desteği
Twitter'da Hz Muhammed'e hakaret eden Elif Mersin Bursa'da gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu'ndan, Binali Yıldırım'a geçmiş olsun telefonu
ÖNCEKİ HABERLER
Av. Aytaç Ünsal ölüm orucunu sonlandırma kararı aldı! Ankara Barosu Başkanı açıkladı
Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 iş yerine kapatma
Eski milli futbolcu Erdal Keser'e Almanya devlet liyakat nişanı verildi
İtiraf etti! 1.5 yaşındaki öz kızını jiletle kesip vücuduna çamaşır suyu enjekte etti
Tunceli'deki hakimin, tabancasının ateş alması sonucu öldüğü ortaya çıktı
İstanbul'da metrobüse kurşun isabet etti
Yorumlar