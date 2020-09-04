Maden ihalelerine CHP'li Öztunç'tan tepki

CHP Doğa Haklarından Sorumla Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, maden sahalarıyla ilgili yapılan ihalenin hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü. Öztunç, hükümetten ihalelerden vazgeçmesini istedi.

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CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, maden sahaların toplu ihaleye çıkarılmasına tepki gösterdi. "Sürecin sessizce izlenmesine isyan ediyorum" diye konuşan Öztunç, ihalelerin kanuna aykırı olduğunu ileri sürdü.

Öztunç yaptığı açıklamada ihalelerden halen vazgeçilmemiş olmasına tepki göstererek ihalelerin çevresel etki değerlendirmesi, bütüncül etki değerlendirmesi ve sağlık etki değerlendirmesi yapılmadan yapılmasının doğru olmadığını söyledi. Öztunç, yapılan ihalelere tüm toplumun tepki göstermesi gerektiğini kaydetti.

"Torba ihaleler açıkça kanuna aykırı"

ÇED raporu hazırlanması gereken projelerle ilgili projelere gerekli koşullar yerine getirilmeden kullanım ruhsatı verilemeyeceğini de ileri süren Öztunç şunları söyledi:

"Buna rağmen Mart ayında 305 adet, Temmuz ayında ise 766 adet maden sahası ihalesi ilanı yapıldı. Torba kanun yapar gibi torba ihalelerle sayısı bine yakın maden sahasını bir anda ihaleye açmanın hukukla bağdaşır yanı bulunmamaktadır. Yargılama makamlarının, Çevre Kanunu’na aykırılık nedeniyle ivedi bir şekilde bu ihalelerin yürütmesini durdurmalıdır.

"Açılan davalara tüm yurttaşlar müdahil olmalı"

Anayasanın 56. Maddesine göre sağlıklı çevrede yaşamak bir hak; çevreyi korumak tüm yurttaşların ve devletin ödevidir. Bu yükü sadece çevre örgütleri yüklenmiş vaziyette. Bu adil bir durum değildir. Tüm toplum kesimlerinin bu meseleye kulak kabartması, bu mücadeleye sahip çıkması, dahil olması gerekmektedir. Bu nedenle sayısı 40’ı aşkın sivil toplum örgütü tarafından açılan davalara müdahil olunmalıdır."