BIST 1.088
DOLAR 7,45
EURO 8,79
ALTIN 460,32
HABER /  GÜNCEL

Hatay'da kayıp çocuk kanepenin arkasında uyurken bulundu

HATAY’ın Samandağ ilçesinde kaybolduğu düşünülen ve yüzlerce kişinin aradığı 5 yaşındaki çocuk, kendi evinde kanepenin arkasında uyurken bulundu.

Abone ol

Hatay'da 5 yaşındaki Adnan M'nin ailesi tarafından evde olmadığı fark edildi. Kayıp çocuk için Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve çok sayıda vatandaş tarafından arama çalışması başlatıldı. Bu sırada belediye hoparlöründen yapılan anonsla çocuk kaybolduğunu öğrenen yüzlerce vatandaş da ara sokaklar ve gideceği alandaki çalışmalara destek verdi.

2 saat süren çalışmadan sonra çocuğun kanepenin arkasında uyuduğu fark edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan anlamlı 'Sivas Kongresi' mesajı! 'Kararlıyız' vurgusu
Ankara'da kritik görüşme! Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul etti
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de 5 ismin biletini kesti
İnce 'Memleket Hareketi'ne start verdi! Finansörü kim? sorusuna olay yanıt
Kayseri'de koronavirüs tedavisi gören 80 yaşındaki kadın 72 saatte 5 düğüne gitti
NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Anlaşma sağlanamadı
ÖNCEKİ HABERLER
23 yaşındaki İTÜ mezunu Halit Ayar davasında karar çıktı
Kütahya’da 2 mahalle karantinaya alındı
Antalya'da 'tek teker' şovunun sorumlusuna para cezası
Ziya Selçuk'tan rehber öğretmenlere destek çağrısı
Bolu'da nikah merasimleri 1 saati aşmayacak
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Cansever şarkıcılık için ilk adımı attı
Yorumlar