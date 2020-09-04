Fransız hasta ölümünü sosyal medya hesabından canlı yayınlayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, ötanazi talebini reddettiği ölümcül hastalığı olan Alain Cocq (57) adlı kişi, ölümünü sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlayacağını açıkladı.

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Fransa, sıra dışı olayı konuşuyor. Ölümcül hastalığı olan Alain Cocq adlı kişi, ölümünü sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlayacağını açıkladı. Tedavi edilemez bir hastalığa sahip olan Cocq, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ölümcül başka bir kişinin ötanazi talebini reddetmesine tepki gösterdi. Aynı hastalıktan müzdarip olan Cocq, ölümünü sosyal medyada canlı yayınlayacağını duyurdu.

Canlı yayında fişini çekecek

Cocq'un tüm tedavileri reddettiğini, yiyecek ve içecek de tüketmeyeceğini belirtildi.Atardamar duvarlarının birbirine yapıştığı nadir bir hastalığı olan Alain Cocq, bir haftadan az bir zamanının kaldığını ve ölümünü sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlayacağını söyledi.

Macron'a mektup gönderdi

Cocq’un kendisine huzur içinde ölmesini sağlayacak bir madde verilmesini sorduğu bir mektubu Macron’a gönderdiği ancak Macron’un, "Bu kabul edilemez. Fransız yasaları altında buna izin verilmez" ifadeleriyle kendine cevap verdiğini açıkladı.

Cocq’un Fransa’daki ölümcül hastalığı olan ve istekleri doğrultusunda ölmelerine izin verilemeyen hastaların durumuna dikkat çekmek için bu yola başvurduğunu ifade etti.