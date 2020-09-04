Erdoğan seçim iddialarına son noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde gündemde olan erken seçim iddialarına son noktayı koydu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki ilk seçim 2023'te, kesintisiz 3 hizmet yılı var" dedi.

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Önümüzdeki ilk seçimlerin 2023 yılında olduğunu belirten Erdoğan, "3 yıllık kesintisiz hizmet yılı bulunuyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

"Önümüzde 3 yıllık kesintisiz hizmet yılı bulunuyor"

Erdoğan, 330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu'nun açılış töreninde konuştu.

Son dönemde gündemde olan erken seçim iddialarına değinen Erdoğan, "İnşallah aynı anlayışla bu yola devam edeceğiz. İlk seçimler 2023 yılında. 3 yıllık kesintisiz hizmet yılı bulunuyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe hiç kimse bu ülkeyi hedeflerine ulaşmaktan alı koyamaz. Dışarıdaki içerideki bozguncular birer birer deşifre oluyor. Nice tuzakla durduramadıkları Türkiye'yi rotasından çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır" ifadelerini kullandı.