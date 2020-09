Bakan Fahrettin Koca: 6 şehre hastane yapacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'da gerçekleştirdiği toplantı sonrası koronavirüs tedbirleri konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "6 şehre hastane yapacağız'' derken bu şehirlerin Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin olduğunu ifade etti.

Abone ol

Yatak doluluk oranları için de konuşan Bakan Koca; ''Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız şu an yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 31.'' dedi.

Fahrettin Koca ayrıca hasta artışının olduğu illeri Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak olarak sıraladı.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekildeydi;

Bugün Diyarbakır’daki incelemelerimizi tamamladık. Bölgedeki son durumu masaya yatırdık. Diyarbakır’ı merkez tutarak bölgedeki mevcut durumu detayları ile detaylandırdık.

Hasta artışının olduğu iller...

Bildiğiniz üzere bu hastalığı kesin tedavisi olmamakla birlikte erkenden başlanan tedavilerle en başarılı ülkelerden birisiyiz. Bu yüzden vefat sayısını az sayıda tutmayı başardık. Pandeminin ilk başlarında alınan kısıtlayıcı önlemlerle düşüşü sağladık.

Sosyal mesafenin korunamadığı ortamlar oldu. Bunun yansımasını da hemen gördük. Bu süreci aile bağlarının en sağlam olduğu gelenek ve göreneklerine en fazla bağlığı ile bilinen orta Anadolu ve güney doğu Anadolu bölgelerimizde daha fazla yaşadık.

Hasta artışının olduğu iller arasında Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak var.

Tüm Türkiye’de yatak doluluk oranlarını izlemekteyiz

Hasta yatak kapasitelerimizi değerlendirdiğimizde Batman’da yeni 4 bin… Batman’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 79, Diyarbakır’da ise yüzde 66… Şırnak’da ise yoğun bakım doluluk oranı yüzde 58.

Yoğun bakım yatak sayısı 113 idi ayrıca 103 yatak ilavesi ile kapasitemizi arttırmış olacağız. Diyarbakır yoğun bakım yatak sayımıza 106 yatak ilavesi ile kapasitemizi 520 yatağa çıkarmış olacağız. Mardin’deki yoğun bakım sayısını kapasitemizi 182 yatağa çıkarmış olacağız.

Siirt ilimizde kapasitemizi yoğun bakın yatak sayımızı 83 yatağa çıkarmış olacağız.Şanlıurfa’da 110 yatak ilavesi ile 710 yatağa çıkarmış olacağız. Türkiye genelinde ise yatak doluluk oranımız şu an yüzde 51, yoğun bakım doluk oranımız yüzde 68 solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 31.

Önceliğimiz hasta artışını durdurmak

Önceliğimiz hasta sayısının artışını durdurmak. Aksi durumda bu tedbirlerin yetersiz kalma ihtimali olabilir. Diyarbakır'da salgın başında 118 olan filyasyon ekip sayımızı 385'e yükselttik. Her ekip 3 kişiden oluşmakta. Birkaç gün içinde 450'ye ulaşacak. Batman'da 100'e çıkardık. Mardin'de şu an 110 oldu. Siirt'te ise şu an 80 ekiple filyasyon çalışması yapıyoruz Şanlıurfa'da bugün 330'a çıkardık. Şırnak'ta şu an 54 ekiple filyasyon çalışması yapıyoruz.

Yüzde 91'nin aile içinde bulaştığını tespit ettik

Diyarbakır'da temaslılara ulaşma süremizi 12 saate kadar düşürdük. Hasta sayılarındaki artış durduruldu, aktif hasta sayıları düşmeye başadı. Bu düşüşü sürdürebilmek için dikkat etmemiz gereken bazı örnekler vereyim. Diyarbakır'da temaslı kişilerin yüzde 91'nin aile içinde bulaştığını tespit ettik. Temaslıların vakaya dönüşme oranında ise düşüş var. Bu veri bize sosyolojik faktörlere dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor. Filyasyon için adresinde bulunamayanların oranı yüzde 9,7. Temaslı ve şüpheliler kendilerini mutlaka izole etmeli.

6 şehre hastane yapacağız

Artışa karşı yapılan çalışmalar sayesinde yeni hasta sayısındaki artışlar kontrol edilebilir seviyeye çekildi. Şanlıurfa'da vaka sayımızda yüzde 34, Diyarbakır yüzde 49, Siirt'te yüzde 37, Şırnak'ta yüzde 42 azalma oldu. Bir tek hasta kalmayıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. 6 şehre hastane yapacağız. Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin. En yüksek standartta en ileri teknolojinin kullanıldığı merkezler olarak hedefliyoruz.

Şanlıurfa şehir hastanemizin inşaatına en kısa sürede başlıyoruz

Yatak kapasiteleri ile nitelikli personelle şehir hastanelerinin ne kadar önemli ve kritik yatırımlar olduğu salgın döneminde bir kez daha anlaşılmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği projeleri hayata geçirmek ve halkla buluşturmak bizim görevimiz. Şanlıurfa şehir hastanemizin inşaatına en kısa sürede başlıyoruz. Diyarbakır 1000 yataklı şehir hastanesi için arsa yeri belirlendi, proje ihalesini bu ay içinde yapıyoruz. Şırnak'ta 500 yataklı devlet hastanesi, Şırnak-Cizre arasında bir arazi tahsis edildi, projelerin tamamlanmasından sonra bu yıl yapım ihalesini gerçekleştireceğiz.

Bu yatırımlarımızın genel bütçeden karşılanarak yapılacak

Batman'da 500 yataklı devlet hastanesi için arsa tahsis işlemleri yapıldı. Siirt'te ise 500 yataklı hastanenin arsa tahsis işlemleri devam ediyor. 750 yataklı Mardin şehir hastanemizi ise 2020 yılı yatırım programına alacağız. Bu yatırımlarımızın genel bütçeden karşılanarak yapılacağını özellikle belirtmek istiyorum. Bu önemli adımların tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 6 ilimizde 3 ilimizin hastaneleri şehir hastanesi diğer 3 ilimizde 500 yataklı devlet hastanesi yapılıyor olacak.

Vatandaşlarımızın tedbirlere ihmali bizi üzüyor

Salgının başından beri sağlık personelimiz hepimizden daha fazla risk altında. Çok fazla hastalanımız oldu, kayıplarımız oldu. Sağlıkçılarımız fedakar ve özverilidir, ancak bu fedakarlığın dikkatsiz ve sorumsuzluklara feda edilmesini onlardan bekleyemeyiz. Vatandaşlarımızın tedbirlere ihmali bizi üzüyor ve şevkimizi kırıyor. Asıl görev vatandaşlarımıza düşmektedir, temizlik, maske, mesafeye ne kadar uyarsak virüs o kadar etkisiz kalacak, tehdit olmaktan çıkacaktır.