Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara-Niğde Otoyolu yılda 1,6 milyar lira kazandıracak

Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan Ankara-Niğde Otoyolu'nun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yolun yılda 1,6 milyar liralık tasarruf sağlayacağını belirtti. Erdoğan, "Nice tuzaklarla durduramadıkları Türkiye'yi ahlak ve vicdan dışı oyunlarla rotasından çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaklardır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan Ankara-Niğde Otoyolu'nun açılışında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- "Marmara Denizi'ni saran otoyolun tamamlanmasıyla en yoğun araç trafiğinin yaşandığı bölgenin ulaşım sorunun çözmüş olacağız. Yatırım tutarı işletme süresi ve garanti ücret mukayesesi yaptığımızda bu otoyol devlet açısından oldukça karlı bir yatırım olmuştur. Emeği geçen tüm kurumları, herkesi tebrik ediyorum."

- "Mevcut yolda 317 kilometreyi 4 saat 14 dakikada kat edenler 2 saat 22 dakikada aynı noktaya ulaşabilecek. Yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon olmak üzere toplam 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacak. Yolun bir diğer özelliği döşenen fiber iletişim ağı, sensörler, kameralar, veri ve kontrol mekanizmasıyla akıllı yol olarak tasarlanmasıdır. Eskiden insan gücüyle yapılan pek çok işlem, bu yolla akıllı ulaşım sistemi tarafından gerçekleştirilecek. Bu otoyol devlet açısından da oldukça karlı bir yatırım olmuştur. Güzergah boyunca dikilecek 6.5 milyon bitki ve 1.1 milyon metrekare çimlendirmeyle bu bölgenin çehresi de değişecektir. Yoğun şekilde ağaçlandırma çimlendirme yapmamız lazım."

"Ülkemize çağ atlattık"

- "Kalkınmanın ve gelişmenin temel altyapılarından biri ulaşım. Bunun için ulaşımda gitmediğin, gidemediğin yer senin değildir anlayışıyla ülkemizin her karışını erişilebilir kılmak amacıyla yola çıktık. Özellikle karayolu, hava ve demir yolu taşımacılığında ülkemize çağ atlattık. Bugünkü açılışla birlikte son 18 yılda kazandırılan otoyol mesafesi 1581 kilometreyi buldu. Ülkemizin toplam otoyol uzunluğu 3 bin 295 kilometreye ulaştı. Bölünmüş yollarda uzunluk göreve geldiğimizde 6 bin 100 kilometreyle aldık. Buna 21 bin 400 kilometre ilave ettik toplam 27 bin 500 kilometreye yükselttik. Toplam yol ağı 68 bin 429 kilometreyi buluyor."

- "Cudi Dağı tünellerinin inşasını tamamladık. Ilısu Barajı'yla ilgili terör örgütü neler çektirmedi. Barajın yapılmasını istemediler ama biz bu barajı da bitirdik. Seyhan'da inşasına Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla başlanan eserin adını Bahçeli'nin talebiyle '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' olarak belirledik. Hedefimiz 18 Mart 2022'de 1915 Çanakkale Köprüsü'nü açmak."

"Ekonomik prangaları parçaladık"

- "Türkiye'nin boynundaki siyasi boyundurukları attık, ekonomik prangaları parçaladık. Salgın döneminde pek çok ülkenin sağlık sistemi çökerken; biz, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti ücretsiz olarak verdik. Toplumun her kesimini destekleyerek ekonomik ve sosyal dengelerin güçlü kalmasını sağladık. Nice tuzaklarla durduramadıkları Türkiye'yi ahlak ve vicdan dışı oyunlarla rotasından çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaklardır."

- "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ağırlığı belirgin hissediliyorsa gerisinde Türkiye'nin siyasi ekonomik askeri gücü vardır."



