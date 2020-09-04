Lionel Messi, Barcelona'da kaldığını açıklarken başkanı eleştirdi

"Barcelona'dan ayrılıp Manchester City'ye gidecek" haberleri çıkan Lionel Messi, İspanya'da kaldı. Arjantinli oyuncu, ayrılık kararını açıklarken mutsuz olduğunu söyledi ve kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu'yu eleştirdi.

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Barcelona'ya sözleşme feshi için yazı gönderen ve ayrılığın eşiğine gelen Lionel Messi, Katalan ekibinde kaldı. Arjantinli oyuncu kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Lionel Messi, kulüp başkanı Bartomeu'yu hedef alırken, "Bartomeu'nun kulüp yönetimi tam olarak felaket. Mutlu değilim. Ayrılmama izin verilmedi ve yasal bir anlaşmazlığın önüne geçmek adına kulüpte devam edeceğim" dedi.

Başkanı eleştirmeye devam eden Messi, "Burada kalacağım çünkü başkan ayrılmamın tek yolunun bonservisime 700 milyon euro verilmesinden geçtiğini söyledi. Ama bu imkansız bir şey. Bir diğer yol ise olayı mahkemeye taşımaktı. Ama sevdiğim bir kulübe, Barça'ya, bunu asla yapamam" açıklamasını yaptı.

Ayrılma kararını yeni teknik direktör Koeman'ın, "Ayrıcalıklar yok" sözlerinin ardından aldığı iddia edilen Messi, Hollandalı teknik adam için, "Şu anda yeni bir teknik direktörümüz var. Koeman. Yeni fikirleri var. Bu güzel bir şey ama önemli olan, takımın buna vereceği yanıt. Bizler, Barcelona'yı en üst seviyeye taşımalıyız" diye konuştu.