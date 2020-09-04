İTÜ öğrencisini öldüren sanıklara ceza yağdı

İstiklal Caddesi'nde İTÜ öğrencisi 23 yaşındaki Halit Ayar'ı öldüren iki sanığa mahkemeden ceza yağdı. Sanıklar müebbet hapis cezasına çarptırılırken yağma suçundan da 29 yıl hapis cezası verildi.

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İSTANBUL'da İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davadan karar çıktı! Mahkeme, sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken her iki sanığa yağma suçundan da 29 yıl 3'ar ay hapis cezası verdi.

İTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Halit Ayar, 7 Eylül 2019'da iki arkadaşıyla birlikte tramvay durağında otururken ellerinde kırık şişe ve bıçakla para isteyen iki kişi tarafından saldırıya uğrayarak öldürülmüştü.

Mahkeme kararını verdi

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal getirildi. Maktül Halit Ayar'ın annesi Hanife ve babası Mehmet Ayar da duruşma salonunda hazır bulundu.

Acılı annenin feryadı: En ağır cezayı almalarını istiyorum

Söz verilen şikayetçi anne Hanife Ayar, "En ağır cezayı almalarını istiyorum. Şikayetim devam etmekte. Çocuğumun kanı yerde kalmayacak inşaallah. Öyle temenni ediyorum" dedi. Baba Mehmet Ayar da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

"Pişmanız"

Duruşmada son savunmasını yapan sanıklardan Emra Yaşar "Kimseden para istemedim. Sadece olayı ayırmak istemiştim. Bunu yaparken ilk karşı taraf vurdu. Beni öldürecekler diye korkuya kapıldım. Böyle olmasını istemezdim. Niyetim sadece ayırmaktı. Çok pişmanım. Keşke o gün ben ölseydim" dedi. Sanık Erhan Kurdal ise savunmasında "Söyleyecek çok bir şey yok. Tabii ki çok pişmanım. Allah ailesine sabır versin. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" dedi. Sanık Erhan Kurdal son sözünde, aileden özür diledi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

Sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Mahkeme heyeti kararında, sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ı, maktül Halit Ayar'a yönelik nitelikli öldürme suçunu işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıkların geçmişi, sosyal ilişkileri, verilen cezanın ıslah edici etkisini göz önüne alarak cezalarında indirim yapmadı.

Yağma suçundan da iki sanığa ayrı ayrı toplam 29 yıl 3 ay hapis

Mahkeme heyeti, her iki sanığa ayrıca maktül Halit Ayar ve şikayetçiler Mustafa Sinan Nalçacı ve Tolga Ozan'a yönelik "Birden fazla kişiyle gece vakti silahlı yağma" suçundan ayrı ayrı 9 yıl 9'ar ay hapis olmak üzere toplam 29 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Heyet, sanık Erhan Kurdal hakkında şikayetçiler Mustafa Sinan Nalçacı ve Tolga Ozan'a yönelik "Nitelikli adam öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmışsa da bu suçların yağma suçunun cebir unsurunu oluşturduğu gerekçesiyle ayrıca hüküm kurulmasına yer olmadığına hükmetti. Duruşma sonunda anne Hanife Ayar, "Daha dışarı çıkmaları yok değil mi" diyerek gözyaşı döktü.