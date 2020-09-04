BIST 1.086
DOLAR 7,45
EURO 8,83
ALTIN 462,52
HABER /  GÜNCEL

İTÜ öğrencisini öldüren sanıklara ceza yağdı

İstiklal Caddesi'nde İTÜ öğrencisi 23 yaşındaki Halit Ayar'ı öldüren iki sanığa mahkemeden ceza yağdı. Sanıklar müebbet hapis cezasına çarptırılırken yağma suçundan da 29 yıl hapis cezası verildi.

Abone ol

İSTANBUL'da İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davadan karar çıktı! Mahkeme, sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken her iki sanığa yağma suçundan da 29 yıl 3'ar ay hapis cezası verdi.

İTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Halit Ayar, 7 Eylül 2019'da iki arkadaşıyla birlikte tramvay durağında otururken ellerinde kırık şişe ve bıçakla para isteyen iki kişi tarafından saldırıya uğrayarak öldürülmüştü. 

Mahkeme kararını verdi

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal getirildi. Maktül Halit Ayar'ın annesi Hanife ve babası Mehmet Ayar da duruşma salonunda hazır bulundu.

Acılı annenin feryadı: En ağır cezayı almalarını istiyorum

Söz verilen şikayetçi anne Hanife Ayar, "En ağır cezayı almalarını istiyorum. Şikayetim devam etmekte. Çocuğumun kanı yerde kalmayacak inşaallah. Öyle temenni ediyorum" dedi. Baba Mehmet Ayar da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

"Pişmanız"

Duruşmada son savunmasını yapan sanıklardan Emra Yaşar "Kimseden para istemedim. Sadece olayı ayırmak istemiştim. Bunu yaparken ilk karşı taraf vurdu. Beni öldürecekler diye korkuya kapıldım. Böyle olmasını istemezdim. Niyetim sadece ayırmaktı. Çok pişmanım. Keşke o gün ben ölseydim" dedi. Sanık Erhan Kurdal ise savunmasında "Söyleyecek çok bir şey yok. Tabii ki çok pişmanım. Allah ailesine sabır versin. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" dedi. Sanık Erhan Kurdal son sözünde, aileden özür diledi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

Sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Mahkeme heyeti kararında, sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ı, maktül Halit Ayar'a yönelik nitelikli öldürme suçunu işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıkların geçmişi, sosyal ilişkileri, verilen cezanın ıslah edici etkisini göz önüne alarak cezalarında indirim yapmadı.

Yağma suçundan da iki sanığa ayrı ayrı toplam 29 yıl 3 ay hapis

Mahkeme heyeti, her iki sanığa ayrıca maktül Halit Ayar ve şikayetçiler Mustafa Sinan Nalçacı ve Tolga Ozan'a yönelik "Birden fazla kişiyle gece vakti silahlı yağma" suçundan ayrı ayrı 9 yıl 9'ar ay hapis olmak üzere toplam 29 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Heyet, sanık Erhan Kurdal hakkında şikayetçiler Mustafa Sinan Nalçacı ve Tolga Ozan'a yönelik "Nitelikli adam öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmışsa da bu suçların yağma suçunun cebir unsurunu oluşturduğu gerekçesiyle ayrıca hüküm kurulmasına yer olmadığına hükmetti. Duruşma sonunda anne Hanife Ayar, "Daha dışarı çıkmaları yok değil mi" diyerek gözyaşı döktü.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Fahrettin Koca: 6 şehre hastane yapacağız
BDDK'dan kredi kararı: 60 aydan 36 aya indirildi
Erdoğan seçim iddialarına son noktayı koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara-Niğde Otoyolu yılda 1,6 milyar lira kazandıracak
TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den çağrı: Negatif reel faiz politikasına son verilmeli
Bolu'da 87 yaşındaki kadına tecavüz etti! Aranırken dag evinde ölü bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
Erdal Keser'e Almanya devlet liyakat nişanı verildi
Yalova eski belediye başkanına Vefa Salman'a tutuklama talebi
Muğla'da yürüyüşe çıktığı ormanda kaybolan Şevkinaz Zençili aranıyor
Av. Aytaç Ünsal ölüm orucunu sonlandırma kararı aldı! Ankara Barosu Başkanı açıkladı
Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 iş yerine kapatma
Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar uygulaması devam edecek
Yorumlar 6 yorum