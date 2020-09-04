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Fatih Nurullah skandalında küçük kızın annesi her şeye göz yummuş

Müridinin 12 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tarikat lideri Fatih Nurullah soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Savcılıkta yaşadığı istismarı tüm ayrıntılarıyla anlatan kız çocuğun ifadesi dehşete düşürdü. "Her girdiğimde beni yanağımdan ya da dudağımdan öperdi" diyen küçük kız, "Annem ve arkadaşları da bunu görürdü. Annem bu kişiyi Allah dostu olarak gördüğünden ve zarar gelmeyeceğini düşündüğünden bu hareketlere tepki vermezdi" ifadesini verdi.

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'Uşşaki Tarikatı lideri' olarak tanıtan ve Fatih Nurullah adını kullanan 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban, 'çocuk istismarı' suçundan tutuklanmıştı. Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan fezleke Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Bundan sonraki işlemler Sakarya Başsavcılığı tarafından yürütülecek.

"Her şey annesinin gözü önünde olmuş"

Soruşturmayla ilgili yeni detaylarda ortaya çıktı. Haber Global'den Selahattin Günday'ın ulaştığı bilgilere göre; istismara uğrayan kız çocuğunun ifadesi pedegog eşiğinde alındı. Savcılıkta yaşadığı istismarı tüm ayrıntılarıyla anlatan çocuğa, bu yaşadıklarından kimlerin haberi olup olmadığı soruldu. Kız çocuğunun yanıtı çarpıcıydı. İfadesine göre tüm bunlar annesinin gözü önünde oluyordu:

"Beni öptüğü zaman herkes aşağıda oluyordu. Kimseye söylememem için beni tehdit etti. Bana olayın ilk gerçekleştiği gün 100 TL para vermişti. Ben annem ve arkadaşları ile birlikte Fatih'in yanına girerdim. Her girdiğimde beni yanağımdan ya da dudağımdan öperdi. Annem ve arkadaşları da bunu görürdü. Annem bu kişiyi Allah dostu olarak gördüğünden ve zarar gelmeyeceğini düşündüğünden bu hareketlere tepki vermezdi."

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