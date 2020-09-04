Bu ihaledeki oyun şeytanın bile aklına gelmez!

İzmir'de TASİŞ'in yaptığı bir ihale duyanlara pes dedirtti! Gümrük kaçağı olduğu belirlenen iş makinaları için ihaleye giren ancak kazanamayan işletme sahibi kendi iş makinalarını ihaleyi kazanan isimden iki katına satın almak zorunda kaldı.

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İZMİR’de yapılan bir ihale yolsuzluğu davasında tutuklanan Gürsel Nermanoğlu, 10 yıl sonra bu kez Erenköy’de ortaya çıktı. Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü’nün yaptığı ve Nermanoğlu’nun kazandığı ihaleye, ‘fesat karıştırıldığı’ gerekçesi ile suç duyurusunda bulunuldu, tedbir talepli de dava açıldı. Makineler için 350 bin lira ödeyen Nermanoğlu, bir hafta sonra, makineleri 10 yıldır kullanan fabrika sahibine 700 bin liraya sattı.

Gümrük kaçağı olduğu kesinleşen ürünlerin satışı, çeşitli illerdeki tasfiye işletme müdürlükleri (TASİŞ) eli ile satılıyor. Bundan 10 yıl önce Çin’den ithal edilen 1100 Tonluk Ekstrüzyon pres hattı, konveyör ve ekipmanları da ‘gümrük kaçağı’ konumuna düştü ve ihale ile satışı gündeme geldi.

Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü söz konusu makineler için 26 Ağustos günü e-ihale düzenledi. İhaleye, makineleri hali hazırda Gebze’deki fabrikasında 10 yıldır kullanan M. Y.’nin bir çalışanı da katıldı. Saat 13.10’da bitmesi planlanan ihaleye en yüksek teklifi T. S. saat 13.09.59.687’de 349 bin 150 lira olarak verdi. Bu teklif verildikten hemen sonra, bilgisayar ekranında kısa süreli bir kararma oldu ve ekran yenilendi.

Ekran karardı sonuç değişti

Ekran yenilendiğinde M. Y. ile çalışanı T. S., verdikleri teklifin üstüne iki teklifin daha verildiğini gördü. En yüksek teklif ise 349.900 TL olarak kayda girdi. T. S., salisenin üçte biri zaman diliminde yeni teklif vermenin mümkün olmadığı gerekçesi ile, ihale ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, ihaleye fesat karıştırıldığı iddia edildi. Savcılık soruşturması ile ilgili süreç devam ederken, ihaleyi kazanan kişinin kimliği de belli oldu. İhaleyi, bundan 10 yıl önce İzmir’de yapılan TASİŞ operasyonunda ‘çete lideri’ olarak tutuklanan Gürsel Nermanoğlu’nun kazandığı belirlendi.

"İsterseniz size satayım" teklifi

Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü, ihaleden bir gün sonra ödemesini yapan Nermanoğlu’na, makinelerin teslim edilmesi için yazı yazdı. Anılan yazıdan sonra, söz konusu makineleri 10 yıldır Gebze’deki fabrikasında kullanan M. Y., Nermanoğlu ile temasa geçti. Nermanoğlu, İzmir’de olduğunu, İstanbul’da gelip makineleri söküp götüreceğini söyledi. Ancak bir süre sonra Nermanoğlu, tonlarca ağırlıkta bulunan makineler için “İsterseniz size satabilirim” teklifinde bulundu.

1 milyon verin size satayım

Nermanoğlu, bir hafta önce 350 bin lira ödediği makineleri 1 milyon liraya satabileceğini söyledi. Firma sahibi bu teklifi kabul etmeyince, Nermanoğlu önceki gün polis eşliğinde makineleri sökmek üzere fabrikanın kapısına dayandı. Yürütülen görüşmeler sonrası M. Y., söz konusu makineler için Nermanoğlu’na 700 bin lira ödeme yaptı.

Hem suç duyurusu hem dava

Anılan ihale ile ilgili savcılık suç duyurusu yanı sıra idare mahkemesine de, tedbir talebi ile dava açıldı. Erenköy Tasfiye İşletme Müdürü Gülten Kılınç, e-ihaleye fesat karıştırmanın mümkün olmadığını belirterek, savcılığa da gerekli savunmaların yapılacağını kaydetti. Gürsel Nermanoğlu ise, konuyla ilgili ayrıntılı konuşmak istemediğini ifade ederek “isteyen istediği yere şikâyet edebilir” dedi. Nermanoğlu’na ait İzmir’de bir hafriyat şirketinin olduğu anlaşıldı.

Çalışan ihbar edince...

Bu arada, Çin’den 10 yıl önce ithal edilen makinelerin ‘gümrük kaçağı’ konumuna düşmelerinin gerisinde ilginç bir olayın yaşandığı öğrenildi. M. Makine isimli bir firma anılan makine ve ekipmanları 10 yıl önce 900 bin dolara ithal etti. İthal edilen bu makineleri bir leasing firması, sanayici M. Y.’ye kiraladı. M. Y. de, 300 kadar kişinin çalıştığı alüminyum fabrikasında leasingli bu makineleri kullanıyordu.

M.Makina’nın bir çalışanı bir süre sonra, şirketinden tartışmalı bir biçimde ayrıldı. Anılan çalışan, şirketi ile ilgili gümrüğe ihbarda bulundu. İhbarda, ithalatı yapılan bazı makineler ile ilgili usulsüzlük yapıldığını bildirdi. Yapılan inceleme sonrası, makinelerin eksik bir takım evraklarla ithal edildiği anlaşıldı. Kamunun vergi kaybı olmasa da, yürütülen soruşturma sonrası M. Makine’nin yetkilisi, leasing firması yetkilisi ile, kullanıcı durumdaki M. Y., ‘kaçakçılık’ suçundan yargılandı ve ceza aldı. Karar da kesinleşince, söz konusu makineler ‘gümrük kaçağı’ konumuna düştü ve TASİŞ eli ile satışı gündeme geldi.