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Ankara'da asker uğurlamalarında koronavirüs tedbirleri unutuldu

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'da, asker uğurlaması nedeniyle Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yapılan eğlencelerde koronavirüs tedbirleri unutuldu. Polis ekipleri, kalabalığa anons yaparak kontrolsüz eğlenceleri sonlandırdı.

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Ankara'dan ayrılan askerlik yükümlüleri, akşam saatlerinde AŞTİ'de aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı. Uğurlama nedeniyle terminal içinde ve çevresinde yoğunluk meydana geldi.

Peronlarda ve terminal önünde eğlence yapan kişiler, askerleri omuzlarda taşıyıp havaya fırlattı. Askerlerden biri, sıra halinde eğilip yol yapan yakınlarının sırtında yürüdü. Sosyal mesafenin ortadan kaltığı uğurlama sırasında pek çok kişinin de maskesiz olduğu görüldü. 

Terminalde ortaya çıkan görüntüler, yolcular, otobüs şoförleri ve AŞTİ çalışanlarının tepkisine neden oldu. Bunun üzerine terminale polis ekipleri sevk edildi. Polis, peronlarda gezip, megafonla anons yaparak tepkiye neden olan eğlenceleri sonlandırdı. 

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