Hatay'da virüs kapan yeni gelin iki düğüne daha katıldı köy karantinaya alındı

HATAY’da balayı için gittiği ilçede koronavirüse yakalandığı anlaşılan yeni gelin, hastalığa rağmen üst üste iki düğüne gitti. Durumun anlaşılması üzerine Covid-19 tedbirleri kapsamında köy karantinaya alındı.

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Olay, Altınözü ilçesine bağlı Kozkalesi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimlerine ulaşılamayan ve yeni evlenen genç çift balayı için Hatay’ın Arsuz ilçesine gitti.

İddiaya göre, genç kadının Arsuz’daki şikayeti üzerine gittikleri hastanede COVID-19 virüsüne yakalandığı anlaşıldı. Doktorların uyarısına rağmen kendilerini karantinaya almayan genç çift, Altınözü ilçesine geri döndü.

Peş peşe iki düğüne katıldı

Genç çiftin Kozkalesi köyünde yapılan iki düğüne de katıldıkları tespit edilince Altınözü İlçe Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarını kapattı. Köyün karantina süresinin yapılacak olan sağlık incelemesinin ardından belirleneceği öğrenildi.

CHP'li vekilde ziyaret etmişti

Diğer yandan gece saatlerinde karantinaya alınan köye gün içerisinde CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın da ziyarette bulunduğu öğrenildi. Vekil Topal ziyaretinde Kozkalesi Muhtarı ve mahalle sakinleriyle bir araya gelmişti. CHP'li vekil Topal'ın olayın ardından test yaptırması bekleniyor.