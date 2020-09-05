Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker mafya mı sorusuna Seda Sayan cevabıyla olay yarattı

Emine Erdoğan bu konuda çok hassas: "İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline karşıyım. Hatta kadına şiddete cezalar daha ağır olmalı. Özellikle Emine Erdoğan Hanımefendi bu konuda çok hassasiyet gösteriyor. Özellikle rica ediyorum, bu konuya el atmalı. Her gün bir kadın "Öldürülmemi mi bekliyorsun" diye bağırıyor.''