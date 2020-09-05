Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker mafya mı sorusuna Seda Sayan cevabıyla olay yarattı
Seda Sayan, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker hakkındaki açıklaması ile gündeme oturdu. 'Yandaş mısınız?' sorusuna verdiği cevap da bombaydı.
Jülide Ateş'in sunduğu 40 programının bu hafta konuğu Seda Sayan oldu. Birbirinden çarpıcı açıklamalar yapan Seda Sayan'ın İstanbul Sözleşmesi hakkındaki düşünceleri ise en dikkat çeken açıklamalar arasında yerini aldı. Sunucu Jülide Ateş'in "Kadına şiddet sence nasıl son bulur?" sorusuna yanıt veren Sayan, İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesine karşı olduğunu söyledi. Seda Sayan şu ifadeleri kullandı:
Emine Erdoğan bu konuda çok hassas: "İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline karşıyım. Hatta kadına şiddete cezalar daha ağır olmalı. Özellikle Emine Erdoğan Hanımefendi bu konuda çok hassasiyet gösteriyor. Özellikle rica ediyorum, bu konuya el atmalı. Her gün bir kadın "Öldürülmemi mi bekliyorsun" diye bağırıyor.''
Kocandır döver: ''Bu kadınlar için bir şeyler yapalım. Şimdi gene polis sahip çıkıyor. Biz babamı şikayet ettiğimizde "Kocandır döver" denilip geri gönderiliyorlardı.''
Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım: ''Mahkemedeki iyi görüntüsü nedeniyle affediliyor. Bunlara cevap hakkı dahi verilmemeli. Pandemi nedeniyle bir çok şey kaldı. Ben gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım.''