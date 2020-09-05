Kosova ile Sırbistan, Beyaz Saray'da 'ekonomik normalleşme' anlaşmasına imza attı

Beyaz Saray, Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, Başkan Donald Trump'ın da katıldığı törende "iki ülke arasında ekonomik normalleşme" anlaşmasına imza koyduğunu açıkladı.

Abone ol

Hafta boyunca Beyaz Saray'da iki ülke arasında devam eden müzakerelerin sonunda Kosova ile Sırbistan, ekonomik normalleşme konusunda anlaştı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere tarafından duyurulan anlaşma, Oval Ofis'te Trump'ın da katıldığı bir imza töreninde yapıldı.

Deere, açıklamasında, "Başkan Trump, Sırbistan ile Kosova'nın ekonomik normalleşme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Dünyayı daha barışçıl ve müreffeh bir yer kılmak için bu Başkan'ın mümkün kıldığı bir başka tarihi anlaşma daha." ifadelerine yer verdi.

Trump'tan anlaşmaya övgü

Beyaz Saray'ın açıklamasından bir süre sonra imza törenindeki değerlendirmeleri basına yansıyan ABD Başkanı Trump, anlaşmayı "tarihi bir anlaşma" şeklinde nitelendirdi.

Trump, iki ülke arasında uzun zamandır devam eden müzakerelerin bir uzlaşmayla neticelenmesinden memnuniyet duyduğunu kaydederek, "Bugün tarihi bir gün. Sırbistan ve Kosova kapsamlı bir çerçevede ekonomik anlaşmaya vardı. Bu anlaşmaya varmak on yıllar sürdü çünkü bu işi bitirecek kimse yoktu. Yönetimim iş başına geldiğinden bu yana bunun için çalışıyoruz." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı ayrıca hem Sırbistan'ın hem de Kosova'nın İsrail'le ilişkilerini geliştirme noktasında attıkları adımlardan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Orta Doğu'da İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki anlaşmadan övgüyle bahseden Trump, bölgeden daha fazla sayıda ülkenin bu tür anlaşmalar yapmak isteyeceğini savundu.

Trump'ın ardından söz alan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de "Trump'ın harika bir iş çıkardığını" ve bölgesel barış ve güvenliğe önemli katkı yaptığını dile getirdi. Vucic ayrıca ülkesini ziyaret eden son ABD Başkanı'nın Jimmy Carter olduğunu hatırlatarak Trump'ı Sırbistan'a davet etti.

Kosova Başbakanı Hoti de atılan adımın çok büyük ve önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, bu konuda çaba gösteren Trump yönetimine ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Kosova ve Sırbistan liderleri, önceki günlerde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüşmelere katılmış ve çeşitli konularda ilerlemeler sağlandığı bildirilmişti.