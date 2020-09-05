Tolgay Arslan'dan Fenerbahçe'ye veda mesajı

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Tolgay Arslan, sarı lacivertli camiaya veda mesajı yayımladı.

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Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayıran Tolgay Arslan, sarı lacivertli camiaya veda etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Tolgay Arslan, "Fenerbahçe ailesi ile geçirdiğim 1.5 yıl içinde birlikte çalışma fırsatı bulduğum tüm personele, takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve taraftarlara yürekten teşekkür ederim. Fenerbahçe'ye geldiğim günden bu yana karşıma çıkan tüm zorluklara rağmen elimden geleni yapmaya çalıştım. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.