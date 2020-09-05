Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Kalinic çalımı

Vedat Muriqi için Lazio ile anlaşmak üzere olan sarı-lacivertli yönetim, yerine Atletico Madrid’in 32 yaşındaki yıldız futbolcusunu kadrosuna katıyor. Bugün yapılacak son görüşmede bir aksilik yaşanmazsa Kalinic hafta içi İstanbul'a gelecek.

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Transferde ezeli rakiplerine çalım üstüne çalım atan F.Bahçe yeni bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Vedat Muriqi'i Lazio'ya göndermeye hazırlanan Kanarya, Kosovalı golcünün yerine koyacağı ismi yine Balkanlar'da buldu.

Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, Atletico Madrid'in Hırvat golcüsü Nikola Kalinic transferinde sona yaklaştı. Beşiktaş'ın uzun bir süredir peşinde koştuğu Kalinic ve kulübüyle noktayı koymak için bugün oyuncunun temsilcileriyle son bir görüşme yapılacak.

Son görüşmeyi Emre ve Ali Koç yapacak

Görüşmede Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Kalinic'in temsilcileri olacak. Taraflar arasında zaten prensip olarak bir anlaşma sağlandığı, ancak yapılacak bu görüşmede son detayların konuşularak işin resmiyete döküleceği öğrenildi. Çok büyük bir aksilik çıkmazsa, Kalinic önümüzdeki hafta içi imzayı atmak üzere İstanbul'a gelecek.

3 yıllık sözleşme

Fenerbahçe'nin Kalinic'i hangi şartlarda transfer edeceği şimdilik sır gibi saklanıyor. Son olarak Beşiktaş, oyuncuya yıllık 1.8 milyon Euro önermiş ancak bu teklif kabul görmemişti. Kalinic için Atletico Madrid'e yapılan teklifin ise 2 milyon Euro olduğu ifade ediliyor. 32 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş transfer çekildi

Nikola Kalinic konusunda Beşiktaş uzun süredir uğraş veriyordu. Son olarak oyuncuya yapılan "Bonservisini düşür, yıllık 1.8 milyon Euro maaş verelim" teklifi kabul görmeyince siyah-beyazlılar transferden çekildi. Devreye giren Fenerbahçe, yapılan ilk görüşmenin ardından büyük oranda işi bitirdi. Nikola Kalinic geçen sezon da kiralık olarak önerilmişti.

Kalinic kimdir?

32 yaşındaki Nikola Kalinic, kariyerinin en başarılı dönemini Ukrayna'nın Dnipro takımında yaşadı. Ardından Fiorentina, Milan, Atletico Madrid ve Roma gibi önemli takımların formalarını giydi. Bu takımlarda maç sayısı az olsa da Hırvatistan Milli Takımı'nda da kendine yer buldu. Kalinic milli formayı 42 kez giyerek önemli bir başarıya imza attı.