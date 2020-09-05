Koronavirüse yakalanan milli kayakçı Sıla Kara: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti

Test sonucu pozitif çıkan sporculardan 'Dağların kızı' lakaplı milli kayakçı Sıla Kara, koronavirüs hastalığının çok kötü bir hastalık olduğunu belirterek şunları söyledi: "Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ne girdiğimiz ilk günden itibaren dışarı ile tüm bağlantımız kopmuştu. Antrenmanlarımızı bile burada yapıyorduk. Ben ve bazı arkadaşlarda semptomlar görülünce yeniden test verdik ve bu kez pozitif çıktı. Diğer sporcuları evlerine gönderip bizi burada karantinaya aldılar. Çok ağır semptomlar geçirdim. Nefes almakta çok zorlandım. Antrenmanlarda Palandöken Dağı'nın zirvesine koşarak çıkan biri olarak bu hastalığa yakalansam hafif atlatırım diye düşünüyordum ama öyle değilmiş.