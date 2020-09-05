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İçişleri: 38 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 sığınak ve barınak imha edilmiştir." dedi.

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsmail Çataklı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; ''15 temmuz sonrası dönemde,ailelerle görüşme yaparak onlarla iletişime geçerek örgüte katılanları dağdan inmeye ikna ettik. Geçen yıl 273 kişi ikna yoluyla teslim olmuştu bu yılda 146 kişi ikna yoluyla teslim oldu. Kıran kapan gibi büyük operasyonların son halkası olan Yıldırım operasyonunu kapsamında  38 terörist etkisiz hale getirildi. 

''Tümüyle kalkması temel hedefimiz''
Sosyal medyaya teslim olmayacağız. Sosyal medya üzerinden yapılan provokasyonlara izin vermeyeceğiz. Biliyorsunuz askeri uğurlamalar yasaklandı. Bu olayda büyük oranda bir azalma olduğunu görüyoruz. Tümüyle kalkması temel hedefimiz. Başta Ankara'daki olayla ilgili hadise olmak üzere işlemler başlatıldı. Hepimiz olabildiğince bütün tedbirleri alacağız. Vatandaşlarımızdan ayrıca hassasiyet bekliyoruz.

Kadın cinayetleri
Yılbaşından bugüne kadar kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadın sayısı 169'dur."

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