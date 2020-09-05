'Sağlık çalışanıyım' diyerek vatandaşı dolandıran şahıs Polatlı'da yakalandı

ANKARA'da 3'ü Polatlı'da olmak üzere 8 kişiyi dolandıran kadın, Polatlı'da yakalandı. Polatlı İlçe Emniyet müdürlüğü ekiplerince sıkı takip sonrası yakalanan dolandırıcının kendisini sağlıkçı olarak tanıtarak insanları dolandırdığı öğrenildi.

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Olay ilgili açıklama yapan Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü vatandaşların dikkatli olması konusunda uyardı. Açıklamada, "Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğümüz olarak halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, asayişi tesis etmek amacı ile yapılan çalışmalarda; ilçemizde ana arterlerde seyir halinde bulunan araçları yardım isteme bahanesi ile durdurup kendini sağlık mensubu olarak tanıtıp güven sağladıktan sonra kendisini hastaneye bırakmamı' rica edip araca binince 'acil parayı ihtiyacı olduğunu, eşinin veya arkadaşının bir saat sonra kendisine para getireceğini' söyleyerek mağdurlardan borç adı altında para aldıktan sonra 'hastanedeki bir arkadaşımı görüp çıkacağım sen beni bekle' diyerek hastaneye giren ve daha sonra hastane içerisinde tanınmamak için elbise değiştirdikten sonra kaçarak dolandırıcılık yapan F.Y. isimli bayan Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan titiz çalışmalar neticesinde yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için bu ve benzeri şekilde dolandırıcılık yapan kişilere karşı dikkatli ve duyarlı olmaları şüphelendikleri her durumda 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri önem arz etmektedir" sözlerine yer verildi.