BIST 1.086
DOLAR 7,43
EURO 8,81
ALTIN 462,32
HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe Eran Zahavi ile anlaştı! İstanbul'a geliyor

Eran Zahavi'nin önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye imza atacağı iddia edildi. Fenerbahçe'nin teklifini kabul eden golcü futbolcunun Vedat Muriç'in Lazio'ya transferinin resmiyet kazanmasının ardından İstanbul'a gideceği belirtildi.

Abone ol

Transferde Fenerbahçe'nin en büyük gözdelerinden biri olan Eran Zahavi koptu geliyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Emre Belözoğlu ile görüşüp anlaşma sağlayan İsrailli forvet dün de kulübü Guangzhou ile masaya oturdu.

Yapılan görüşmeler sonrasında tarafların sözleşmesinin feshi için el sıkıştığı belirtildi. Bugün ayrılığın resmi olarak açıklanacağı ve Eran Zahavi'nin Çin kulübüne bir mesajla veda edeceği öğrenildi.

2 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak
Tecrübeli yıldızın ardından da İstanbul'a gelerek Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Zahavi bir aksilik çıkmazsa Sarı-Lacivertliler ile 2 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye KKTC ile Kıbrıs'ta 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' yapacak
Ankara özelinde ayrı bir çalışma başlatıldı! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Öztürk açıkladı
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Kalinic çalımı
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan Uşşaki tarikatı şeyhi Fatih Nurullah'a 42 yıl istendi
Erdoğan'dan Merkel'e sert Fransa tepkisi: O uçak gemisi niye geliyor?
Hatay'da virüs kapan yeni gelin iki düğüne daha katıldı köy karantinaya alındı
ÖNCEKİ HABERLER
A Milli Futbol Takımı, Belgrad'a gitti
Sarıyer'de çöp kamyonu ortalığı savaş alanına çevirdi
Çorum'da denetimlerde polisi gören maskesini taktı
Fatih Terim 6 ismin biletini kesti
Roketsan'dan TEKNOFEST roket yarışlarında başarılı öğrencilere staj ve iş imkanı
Sakarya'daki olay video için valilikten açıklama
Yorumlar