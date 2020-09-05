Fenerbahçe Eran Zahavi ile anlaştı! İstanbul'a geliyor

Eran Zahavi'nin önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye imza atacağı iddia edildi. Fenerbahçe'nin teklifini kabul eden golcü futbolcunun Vedat Muriç'in Lazio'ya transferinin resmiyet kazanmasının ardından İstanbul'a gideceği belirtildi.

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Transferde Fenerbahçe'nin en büyük gözdelerinden biri olan Eran Zahavi koptu geliyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Emre Belözoğlu ile görüşüp anlaşma sağlayan İsrailli forvet dün de kulübü Guangzhou ile masaya oturdu.

Yapılan görüşmeler sonrasında tarafların sözleşmesinin feshi için el sıkıştığı belirtildi. Bugün ayrılığın resmi olarak açıklanacağı ve Eran Zahavi'nin Çin kulübüne bir mesajla veda edeceği öğrenildi.

2 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak

Tecrübeli yıldızın ardından da İstanbul'a gelerek Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Zahavi bir aksilik çıkmazsa Sarı-Lacivertliler ile 2 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.