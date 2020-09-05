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Pozitif vatandaşlar temasta bulundukları isimleri doğru vermiyor! Kayseri İl Sağlık Müdürü açıkladı

KAYSERİ İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, koronavirüs ile mücadele süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Pozitif olan kişilere temaslı oldukları kişiler sorulduğunda doğru bilgi verilmediğini üzülerek gözlemlemekteyim." diye konuştu.

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Doç. Dr. Benli, "Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek, kontrol etme şansımız olmaz" ifadelerini kullandı.

Test Sonucu pozitif çıkan vatandaşların, yakın temasta bulundukları kişi isimlerini doğru vermediğini gözlemlediğini ifade eden Benli, sosyal medya hesabında zor şartlarda çalışan sağlık çalışanlarının fotoğraflarıyla uyarılarda bulundu.

"Doğru bilgi verilmiyor"

Benli açıklamasında, şunları söyledi: Sağlık çalışanlarımız bu kıyafetlerin içinde gece demeden gündüz demeden mücadele icindeler. Virüsü tespit edip çevrelemek ve riskli kişilerin gezip dolaşmalarını engellemek için çalışıyorlar. Ancak pozitif olan kişilere temaslı oldukları kişiler sorulduğunda doğru bilgi verilmediğini üzülerek gözlemlemekteyim. Kural olarak şikayetlerin başlamasından önceki son 48 saatte 2-15 dakikadan fazla, maskesiz (yüz yüze) 1 metreden yakın birlikte olunan kişiler yakın temaslı sayılmaktadır. Temaslı bilgisi doğru verilmediği zaman virüsün yayılımının önüne geçemeyiz” ifadelerini kullandı.

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