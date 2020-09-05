BIST 1.086
DOLAR 7,43
EURO 8,81
ALTIN 462,32
HABER /  MEDYA

Erbil Tuşalp yaşama veda etti! ‘Bin işkence’nin gazeteci tanığıydı

İZMİR Başkent Hastanesi’nde yoğun bakımında KOAH nedeniyle tedavi gören 75 yaşındaki Erbil Tuşalp, hayatını kaybetti.

Abone ol

Emeklilik yıllarından beri İzmir Karaburun’da yaşayan Tuşalp, KOAH hastasıydı. Şikâyetleri nedeniyle gittiği İzmir Başkent Hastanesi’nde ‘çoklu organ yetmezliği’ tanısıyla geçen hafta yoğun bakım servisine alınmıştı.

Erbil Tuşalp'ın cenazesi pazartesi günü toprağa verilecek.

Erbil Tuşalp kimdir?

Tuşalp, 9 Eylül 1945’te Konya’nı Akşehir ilçesinde doğdu. Çocukluk yıllarını Akşehir’de geçirdi. Kara Harp Okulu’nu kazandı ve okuldan 1965 yılında mezun oldu. TRT’de haber kameramanı olarak 1974 yılında başlayan Tuşalp, TRT’nin ardından Günaydın, Vatan, Dünya, Radikal, Posta ve Milliyet gazetelerinde, İSTA, ANKA Haber Ajansı, UBA Haber Ajansı ve ATV ve Show TV’de Olay, 32. Gün, Dünya Değişirken ve 40 Dakika programlarında çalıştı.

Cumhuriyet gazetesinin Ankara bürosunda siyasi muhabir olarak görev yaptı. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda iki dönem Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. İnsan Hakları Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. Tuşalp, insan haklarını sorgulayan, yakın dönemin “Susurluk Kazası” vb. karanlıkta kalmış siyasal olaylarına ışık tutan araştırmalarıyla tanındı.

Araştırmacı kimliğiyle tanınan Tuşalp’in Bin İnsan, Bin Tanık, Bin Belge, Eylül İmparatorluğu, Artık Demokrasi İsteyin, Ben Tarihim Bay Başkan, Paşa ile General, Önce Çocuklar Öldü, Evreninki mi Özalınki mi?, Çürüme, Plastik Papatya Kokusu, Şeriatı Beklerken, Demokrasi Sizin Neyinize, Şeriat A.Ş, Sen Sofi’nin Oğlusun, İslam Faşizmi, Bozkurtlar, Çete Parti Mafya, Aldanma, Kuklaturka, İslam İmparatorluğu gibi kitapları yazdı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji saat verip uyardı! Sağanak etkili olacak ne kadar sürecek? Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kosova'dan şaşırtan 'Kudüs' kararı! Eğer doğruysa bir ilk olacak
Pozitif vatandaşlar temasta bulundukları isimleri doğru vermiyor! Kayseri İl Sağlık Müdürü açıkladı
Prof. Dr. Kemalettin Aydın'dan korkutan koronavirüs uyarısı yaz modunda devam edersek...
Fenerbahçe Eran Zahavi ile anlaştı! İstanbul'a geliyor
Türkiye KKTC ile Kıbrıs'ta 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' yapacak
Ankara özelinde ayrı bir çalışma başlatıldı! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Öztürk açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Karaman'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Tüm dünyada 7 binin üzerinde sağlık çalışanı korona nedeniyle öldü
Adana'da park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu
Eskişehirspor’dan Ediz Bahtiyaroğlu paylaşımı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan vaka sayıları artış gösteren illere "sıcak hava" uyarısı
Fransa lideri Macron'un ötanazi talebini reddettiği hasta, ölümünü canlı yayınlayacak
Yorumlar