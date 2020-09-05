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HABER /  DÜNYA

Kosova'dan şaşırtan 'Kudüs' kararı! Eğer doğruysa bir ilk olacak

Demirören Haber Ajansı

Sırbistan ve Kosova’nın ABD’nin arabuluculuğu ile ekonomik iş birliği anlaşması imzalamasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kosova ve Sırbistan’ın Kudüs’te büyükelçilik açacağını açıkladı.

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Sırbistan ve Kosova arasında dün ABD Başkanı Donald Trump’ın da katılımıyla ‘ilişkilerin normalleşmesi’ kararınca imzalanan ekonomik iş birliği anlaşması sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu, Sırbistan ve Kosova’nın Kudüs’te büyükelçilik açacağını belirtti.

Kudüs'te büyükelçilik açan ilk Müslüman ülke olacak

İsrail medyasındaki haberlere göre Netanyahu, “Kosova, Kudüs’te büyükelçilik açan nüfusunun büyük bölümü Müslüman ilk ülke olacak. Daha önce dediğim gibi barış çemberi ve İsrail’in tanınması genişliyor, başka ülkelerin de katılması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Kosova'dan şaşırtan karar

İsrail’in başkentini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararına Müslüman dünyasının büyük tepkilerine rağmen nüfusunun büyük bölümü Müslümanlardan oluşan Kosova’nın Kudüs’te büyükelçilik açma kararı şaşkınlık yarattı. İsrail’in Kudüs’teki gayrimeşru ‘egemenliğini’ kabul etmesi anlamına gelen bu kararın Kosova halkı tarafından nasıl karşılanacağı henüz bilinmiyor.

Dün ABD’de yapılan Sırbistan-Kosova görüşmesinde Kosova Başbakanı Avdullah Hoti’nin, Kosova’nın Kudüs’te büyükelçilik açacağını söylediği öne sürülüyor.

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