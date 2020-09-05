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Eskişehirspor’dan Ediz Bahtiyaroğlu paylaşımı

TFF 1.Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 5 Eylül 2012 yılında kalp krizi geçirerek vefat eden Ediz Bahtiyaroğlu'nu unutmadı.

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Eskişehirspor, 5 Eylül 2012 yılında kalp krizi geçirerek vefat eden Ediz Bahtiyaroğlu'nu unutmadı. Siyah-Kırmızılı camia sosyal medya hesabından, “Kanatlanıp uçtuğun yerde bahtiyar ol” notuyla bir video paylaştı.

Ediz Bahtiyaroğlu’nu vefatının 8. yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anan Eskişehirspor, "Kanatlanıp uçtuğun yerde bahtiyar ol” notuna yer verdi. ‘Tükenmiş Nefeslere’ bestesi eşliğinde duysal bir video da paylaşan EsEs, Ediz’i unutmadı.

Ediz Bahtiyaroğlu'nun en büyük hayali Fenerbahçe'de forma giymekti.

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