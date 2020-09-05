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Karaman'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

KARAMAN’da 4. kat balkonundan yere düşen 1.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Olay, öğle saatlerinde Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 246 Sokak’ta Afganistan uyruklu ailenin kaldığı 4 katlı Hilal Apartmanının son katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1.5 yaşındaki İlyas Ayinger, emekleyerek balkona çıktı.

Daha sonra küçük çocuk, kimsenin haberi olmadan tırmandığı balkon demirlerinden aşağı bakarken dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ailesi çocuklarının düştüğünü fark etmesi üzerine 112 sağlık ekibinden yardım istedi.

Olay yerine genel sağlık ekibi durumu ağır olan çocuğu Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Çocuk doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, evde inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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