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İstanbul'da Göztepe Şehir Hastanesi kapılarını açıyor

Anadolu Ajansı

İSTANBUL'un dördüncü şehir hastanesi olarak İstanbul'un sağlık sistemine büyük katkılar sağlayacak Göztepe Şehir Hastanesi, yarın hizmet alınarak hastalarına şifa dağıtacak,

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hayata geçirilen şehir hastaneleri projesi kapsamında ülkenin dört bir yanında hizmete açılan sağlık üsleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye de önemli katkılar sağlıyor.

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Fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojiyle dikkati çeken şehir hastaneleri, bu mücadele kapsamında İstanbul'da da önemli görevler üstleniyor. Yarım asra yakındır şifa dağıtan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yarın ilk etabı hizmete alınacak yeni binasıyla şehir hastanesi statüsüne kavuşacak.

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Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen sağlık üssü, Türkiye'nin en modern hastanelerinden biri olarak hizmet verecek.

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Hastane, kentin en önemli sağlık tesislerinden biri olacak

Göztepe yerleşkesinde 238 bin 924 metrekarelik kapalı alanda yükselen 7 bloklu hastane, fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojisiyle göz dolduruyor. İlk etabında toplamda 177 bin 472 metrekare kapalı alana sahip olan hastanede, 758 yatak yer alacak.

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