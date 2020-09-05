Yüzünü asitle yakan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bunu nasıl yapabildim

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yüzüne asit döken ve bu suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'i (23) affederek şikayetinden vazgeçen Berfin Özek (20), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, aldığı bu kararın yanlış ve sağlıksız olduğunu anladığını belirterek, "Bunu nasıl yapabildim" dedi.

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İskenderun'un Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta geçen yıl 15 Ocak 2019'da meydana gelen olayda, dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek'in yolu, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi.

Çeltik, Berfin Özek'in yüzüne asit atıp, kaçtı. Berfin, çağırılan sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan Özek, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum'da tedaviye alınan Berfin Özek, sağ gözünü kaybetti ve geçirdiği ameliyat ile göz kapakları ile dudağı yeniden yapıldı.

Saldırının ardından tutuklanan Casim Ozan Çeltik hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, yeni mütalaasında 'öldürme kastının olmadığına' dair hukuki değerlendirme yaptı. Çeltik'in 'kasten yaralama' suçundan ceza alması talep edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Casim Ozan Çeltik'i 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Önce cezayı yetersiz bulmuştu

Casim Ozan Çeltik'e verilen cezayı yetersiz bulan Berfin Özek ise karar sonrasında yaptığı açıklamada, "Verilen ceza çok kısa bir süre, benim acılarıma eş değer mi? Sorarım size, benim acılarıma eş değer mi? O kadar kıvrandım, gözlerim görmüyor, yemek yiyemiyor, nefes alamıyordum. Hatta konuşamıyordum. Davanın peşini bırakmayacağım. Eski güzelliğimi bana verebilecekler mi? Hayır. Gözlerim gitti, gözlerim görmüyor. Bir gözüm yüzde 30 görüyor. Bulanık görüyorum, kitap okuyamıyorum, uzağı seçemiyorum" demişti.

Şikayetini geri almıştı

9 Nisan günü Berfin Özek, davanın görüldüğü 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetini geri aldı. 11 Nisan günü ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak avukatı Mehtap Sert'in açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özek'in, Avukat Sert ile yaptığı konuşmaları yayınladığı paylaşımda, "O orada dört duvar arasındayken benim içim rahat değil. Sayfalarca mektup yazdık birbirimize. Ben hakkımı helal ettim ona. Onu çok seviyorum, o da beni çok seviyor" ifadesi dikkat çekmişti.

"Denize düşüp yılana sarılabiliyorsunuz"

Aradan geçen 5 aylık sürenin ardından bugün yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başta ailesi ve herkesten özür dileyen Berfin Özek, Casim Ozan Çeltik'i affederek yanlış ve sağlıksız bir karar aldığını fark ettiğini belirtti. Berfin Özek'in şu paylaşıma yer verdi:

"Verdiğim bu kararın ne kadar yanlış ve sağlıksız olduğunu yine yanımda olan, olmayan herkes sayesinde fark etmem zaman aldı. Hukuksal bir mücadele devam ederken içimde verdiğim savaşı kimseyle paylaşamadım. Kendimi tanıyamadığım, yalnızlaştırdığım ve çok yorulduğum bir zamanda yaptığım büyük bir hataydı. İster hastalık deyin, ister sendrom. Benim bile hala adını koyamadığım neden, niçin? diye her gün sorguladığım bir karardı bu. Hiçbir şey düşünmeden hareket ettim. Artık bitsin istemiştim ki, düşünmek istesem de bunu yapamıyorum zaten. Buna benzer buhranları yaşayanlar bilirler. İnsan garip bir varlık. Bazen öyle bir psikolojiye giriyorsunuz ki, sanki her şey çok güzel olacakmış gibi. Denize düşüp yılana sarılabiliyorsunuz"

"Şimdi çok iyiyim savaşabilirim"

Bu süreçte kendi kendisinin doktoru olduğunu dile getiren Özek, "İyileşmek için bir adım daha attığıma inanıyorum. Çünkü sizin gördüğünüz yüzüm kadar içim de darmadağın oldu benim. Doğrunun ne olduğunu bildiğim halde onu bulmakta çok zorlanıyordum ve büyük bir adımla geriye kaçtım. Şimdi çok daha iyiyim ve artık savaşabilirim. Her zaman yanımda olan ailem ve İskenderun Kadın Platformu ve Avukat Mehtap Sert bu verdiğim kararın ne kadar sağlıksız olduğunu bıkmadan anlattılar ve kendi içime dönüp orayı temizleyebilmem konusunda yine yanımda oldular. Edeceğim teşekkür kadar dileyeceğim özür de yetmez biliyorum. Hepinizi, yanımda olan herkesi çok üzdüm. Bende kendime herkes kadar şaşıyorum, 'bunu nasıl yapabildim' diye. Belki bugün değil ama yıllar içinde bunun da cevabını bulacağımı biliyorum. Benim için hiçbir şey bitmedi. Umutlarımla beraber kaldığım yerden daha sağlam adımlarla devam edeceğim. Benim için çırpınan başta ailem sonra canla başla yanımda olan tüm kıymetli sizlerden tekrar tekrar özür diliyorum ve söz veriyorum. Büyük bir adam değil büyük bir kadın olacağım" paylaşımında bulundu.