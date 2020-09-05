Yeni Malatyaspor Galatasaray'ın alamadığı Tetteh transferini duyurdu

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ın iki yıldır transfer etmeye çalıştığı Benjamin Tetteh'i kadrosuna kattı.

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Yeni Malatyaspor, Türkiye'den bir çok kulübün transfer listesinde ismi yer alan golcü futbolcu Benjamin Tetteh'i renklerine bağladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verild: "Kulübümüz, Sparta Praha Kulübü'nden başarılı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh ile sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun."

Hatırlanacağı gibi Galatasaray, Benjamin Tetteh'i iki yıldır transfer etmeye çalışmıştı ancak kadrosuna katamamıştı.