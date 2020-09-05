Cüneyt Çakır, A milli düzeyde 50'nci maçını yönetecek

Cüneyt Çakır, Bosna Hersek ile Polonya takımları arasında 7 Eylül Pazartesi günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup karşılaşmasını yönetecek. Çakır, A milli takımlar düzeyindeki 50'nci maçına çıkacak.

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FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Bosna Hersek ile Polonya takımları arasında 7 Eylül Pazartesi günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup karşılaşmasını yönetecek. Bu mücadele ile Çakır, A milli takımlar düzeyindeki 50'nci maçına çıkacak.

Bosna Hersek'in Zenica şehrindeki Bilino Polje Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak maçta, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

Öte yandan FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, Azerbaycan ile Fransa takımları arasında 7 Eylül Pazartesi günü oynanacak UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası B Grubu müsabakasını yönetecek.

Azerbaycan'ın Sumgayıt şehrindeki Kapital Bank Arena Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçta, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.