Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiasına yanıt

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde yer alan "Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına ilişkin, işçilerden Şilan Demir, "İlk defa böyle bir olay yaşadık. Aile çok geçimsizdi. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bizi darp ettiler. Kürt Türk çatışması değil. Öyle bir şey yok. Hepimiz kardeşiz." dedi.

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Bazı sosyal medya platformlarıyla haber sitelerinde yer alan "Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına ilişkin AA muhabirine konuşan Demir, dün Kocaali ilçesinde fındık toplarken yer sahibi işveren aile ile aralarında iş nedeniyle tartışma çıktığını söyledi.

"Diğer çalıştığımız 4 patronumuz çok iyiydi"

O bölgede daha önce birçok kişiyle çalıştıklarını ve hiçbir sorun yaşamadıklarını ifade eden Demir, olaya ilişkin şöyle konuştu: "Tartışma yaşadığımız kişiler başından beri sorunluydu. Bu yaşadığımız olay münferit olarak yaşandı. Diğer çalıştığımız yerlerde hiç sıkıntılar yaşamadık. Bu Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi. Diğer çalıştığımız insanlar dört dörtlüktü. Yalnızca bu olayı yaşadığımız kimselerle sıkıntı yaşadık burada. Olayda bizi rencide edici kelimeler söyleyince bize zorumuza gitti, işi bıraktık. O kişilerden başka Sakarya'da hiç kimseyle hiç bir sorun yaşamadık. Hepsi kardeşlerimizdir, yalan söyleyemeyiz bu konuda. Bu münferit bir olay, ırkçılık olayına dönüşmemesi lazım bu durumun. Diğer çalıştığımız 4 patronumuz çok iyiydi. 5 parmağın 5'i bir olmuyor. Biz de 10 kardeşiz, hepimiz bir olamıyoruz.

''Bizlere son derece yakın ilgi gösterdiler''

Allah kimseye bu tip durumlar yaşatmasın. İçişleri bakanımız Syın Süleyman Soylu ve Sayın valimiz konunun yakın takipçisi, bizlere son derece yakın ilgi gösterdiler. Valimizden Allah razı olsun, Sayın Valimiz de konunun takipçisi olacağını söyledi zaten. Allah razı olsun, bizi arayıp ilgilendi. Sorun o kişilerde."

Demir, halen Kocaali'de ailelerinden çalışanların olduğunu sözlerine ekledi.