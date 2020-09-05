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Bakan Karaismailoğlu sel bölgesinde! Esnafı tek tek dinledi

İhlas Haber Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

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Giresun’un Dereli ilçesi sel felaketinden büyük oranda etkilenirken olayın ardından başlayan çalışmalarla ilçenin yaraları hızlı bir şekilde sarılıyor. Ulaştıma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ile birlikte Dereli ilçesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Bakan Karaismailoğlu, ilçedeki esnafları tek tek ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinleyerek bölgede hayata geçirilecek çalışmalar üzerine vatandaşlarla sohbet etti.

Yıkımına başlandı
Dere yatağında bulunan riskli binalar güvenli bir şekilde yıkılırken hasar gören iş yerleri onarılma süreci tüm hızıyla sürdürülüyor. Yıkım çalışmaları kapsamında Giresun Üniversitesi Dereli Meslek Yüksekokulu binasının yıkımına başlandı.

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